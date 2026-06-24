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Пресса

14 канал ИТВ: с начала войны ликвидированы 2555 участников резни 7 октября

Ликвидация
ЦАХАЛ
ШАБАК
Отчеты 7/10
время публикации: 24 июня 2026 г., 07:27 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 07:42
14 канал ИТВ: с начала войны ликвидированы 2555 участников резни 7 октября
Пресс-служба ЦАХАЛа

Ведущий программы "Патриоты" на 14 канале ИТВ Инон Магаль заявил, что ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали 2555 террористов, принимавших участие в резне 7 октября 2023 года.

Магаль подчеркнул, что речь идет о планомерной программе расследования, выявления и ликвидации всех участвовавших во вторжении на израильскую территорию в "черную субботу", до последнего.

При этом отметим, что ни Армия обороны Израиля, ни Общая служба безопасности не публиковали какой-либо "статистики ликвидаций" или численности "банка целей". О ликвидациях сообщения публикуются постфактум: имя уничтоженного террориста, доказательства его участия в событиях 7 октября.

Службы безопасности используют все данные, включая видеотрансляции и фотографии, сделанные самими участниками резни в "черную субботу", а также данные допросов и расследований. Озвученная Магалем во время эфира впечатляющая цифра подчеркивает бескомпромиссную решимость системы безопасности добраться до каждого, кто принимал участие в резне. Магаль подчеркнул, что ликвидации продолжаются "до последнего из них", что свидетельствует о глубокой приверженности задаче привлечь к ответственности всех причастных.

Ликвидация столь большого числа террористов отражает масштабные разведывательные и оперативные усилия ЦАХАЛа и ШАБАКа с начала войны, подчеркивает 14 канал. Эта деятельность служит четким сигналом террористическим организациям о том, что Израиль будет преследовать участников резни в любом месте и в любое время до полного выполнения этой задачи.

Пресса
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