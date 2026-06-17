x
17 июня 2026
|
последняя новость: 15:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 июня 2026
|
17 июня 2026
|
последняя новость: 15:04
17 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В секторе Газы уничтожены двое участников резни 7 октября

Газа
Ликвидация
ХАМАС
Исламский джихад
время публикации: 17 июня 2026 г., 14:35 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 15:01
В секторе Газы уничтожены двое участников резни 7 октября
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации в секторе Газы двух террористов ХАМАСа, принимавших участие в резне 7 октября на территории Израиля и в удержании израильских заложников.

В минувшие выходные ударом с воздуха на юге сектора был ликвидирован Мухаммад Саид Ахмад Намруди, командир отделения террористической организации ХАМАС, участвовавший в резне 7 октября на территории и принимавший участие в удержании многих заложников в туннелях ХАМАСа.

В ходе отдельного удара в центре сектора Газа был ликвидирован Муавия Сулейман Сакр Аиди, командир отделения в боевой структуре "Исламского джихада", участвовавший 7 октября 2023 года в резне в кибуце Беэри.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июня 2026

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе трех высокопоставленных боевиков "Исламского джихада"