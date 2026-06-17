В секторе Газы уничтожены двое участников резни 7 октября

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации в секторе Газы двух террористов ХАМАСа, принимавших участие в резне 7 октября на территории Израиля и в удержании израильских заложников.

В минувшие выходные ударом с воздуха на юге сектора был ликвидирован Мухаммад Саид Ахмад Намруди, командир отделения террористической организации ХАМАС, участвовавший в резне 7 октября на территории и принимавший участие в удержании многих заложников в туннелях ХАМАСа.

В ходе отдельного удара в центре сектора Газа был ликвидирован Муавия Сулейман Сакр Аиди, командир отделения в боевой структуре "Исламского джихада", участвовавший 7 октября 2023 года в резне в кибуце Беэри.