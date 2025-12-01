"Гаарец": в ШАБАКе не знали о фестивале Nova, хотя представитель ШАБАКа был на обсуждениях

В ходе внутреннего расследования обстоятельств провала 7 октября, проведенного Общей службой безопасности ШАБАК, выяснилось, что руководство организации не было осведомлено о планируемом многотысячном музыкальном фестивале возле кибуца Реим в окрестностях сектора Газы – несмотря на то, что представитель ШАБАКа участвовал в обсуждении подготовки и организации фестиваля.

Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщает "Гаарец".

До сих пор неясно, почему представитель ШАБАКа, участвовавший в обсуждениях организации фестиваля наряду с представителем Армии обороны Израиля, муниципальными властями и полицией, не уведомил свое начальство о предстоящем у границы с Газой в праздничные выходные фестивале с участием нескольких тысяч посетителей.

ЦАХАЛ также не проинформировал о фестивале ШАБАК, и в результате само проведение фестиваля и наличие огромного количества гражданских в опасном районе в оценках ситуации в ночь на 7 октября вовсе не учитывалось. Оперативный штаб ШАБАКа узнал о массовом мероприятии с тысячами участников примерно через три часа после начала резни, когда начали поступать сообщения о многочисленных пострадавших.

Руководство полиции также не было проинформировано об угрозе атаки ХАМАСа, и начало массового прорыва границы с подкреплением в виде массированного ракетного обстрела в 06:29 застало полицию врасплох. Ночью из ШАБАКа уведомили об угрозах только командира спецподразделения ЯМАМ, который направил в оперативный центр ШАБАКа своего офицера и начал готовить своих бойцов.

Лишь после начала атаки полиция начала самостоятельно разгонять участников фестиваля, но в тот момент многие уже не могли покинуть район. И даже после начала атаки террористов ШАБАК и полиция не обсуждали между собой возможные последствия присутствия тысяч гражданских вблизи границы. Информация о большом количестве убитых и раненых начала поступать лишь в послеобеденные часы 7 октября.

На фестивальной площадке возле Реим были убиты 378 гражданских и сотрудников служб безопасности, 44 гражданских были похищены в Газу.