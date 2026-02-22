Набор новых полицейских подразделений происходит в Газе, и ХАМАС к этому уже готов

В Вашингтоне состоялось первое заседание "Совета мира", и начинается его реализация. Выясняется, что один из самых чувствительных и опасных для Израиля этапов – набор сотрудников в новые полицейские подразделения, которые должны будут действовать под эгидой Национального комитета по управлению Газой (NCAG), проходит ни где-нибудь, а собственно в секторе Газа – в вотчине ХАМАСа.

Как сообщает Walla, в течение 60 дней должны быть набраны 5000 кандидатов, и 2000 из них уже зарегистрировались и начали процесс первичного отбора. После найма они пройдут подготовку в Египте, а по возвращении "новая полиция" должна стать той единственной силой, которая сосредоточит в своих руках оружие.

На первом заседании "Совета мира" было озвучено, что палестинские силы предназначены для разоружения всех ныне действующих на территории сектора фракций, и что полному разоружению Газы нет никакой альтернативы, поскольку это является условием восстановления сектора.

Параллельно в секторе Газы на пяти участках будут развернуты межнациональные силы стабилизации, которые в долгосрочной перспективе должны достичь численности 20 тысяч человек, тогда как численность гражданской полиции планируется довести до 12 тысяч. Таким образом, предполагается, что независимой палестинской полиции в Газе не будет – подразумевается сочетание палестинского полицейского контингента с международными силами и внешней цепочкой надзора. Но остаются ключевые вопросы – кто принимает решения, кто арестовывает, и кто разоружает боевиков.

Как отмечает Walla, в Израиле планы по созданию вооруженной палестинской полиции из жителей сектора Газа вызывают крайне неприятные ассоциации с соглашениями Осло: созданная и вооруженная по условиям соглашений палестинская полиция должна была обеспечивать порядок и бороться с терроризмом, на деле же она превратилась в отряды террористов, а оружие повернули против Израиля.

ХАМАС ранее уже объявлял в сообщениях лояльным ему "государственным служащим" Газы о том, что им рекомендуется сотрудничать с NCAG, поскольку ХАМАС работает над включением их в состав новой системы управления сектора. В частности, ХАМАС добивался включения 10 тысяч боевиков в ряды "новой полиции".

В отчете израильских военных, выдержки из которого публиковало агентство Reuters, указывается: ХАМАС, заявляя о своей готовности передать управление сектором Газы новому комитету технократов, на деле укрепляет свой контроль, расставляя верных ХАМАСу людей на ключевых должностях в органах управления, собирая налоги и выплачивая зарплаты.

ХАМАС воспользовался соглашением о прекращении огня для возвращения своего контроля над районами, покинутыми израильскими войсками: хотя ЦАХАЛ контролирует более половины территории сектора Газы, почти все жители сектора находятся в районах, удерживаемых ХАМАСом. И несложно догадаться, насколько велико влияние ХАМАСа на отбор тех самых "полицейских", которые отправятся на обучение в Египет, а по возвращении получат в руки оружие и власть.