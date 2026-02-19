x
Мир

В Вашингтоне проходит первое заседание "Совета мира", Израиль представляет Гидеон Саар

Газа
США
время публикации: 19 февраля 2026 г., 17:05 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 17:25
В Вашингтоне проходит первое заседание "Совета мира", Израиль представляет Гидеон Саар
AP Photo/Mark Schiefelbein
В Вашингтоне проходит первое заседание "Совета мира", Израиль представляет Гидеон Саар

AP Photo/Mark Schiefelbein
AP Photo/Mark Schiefelbein

Представители 46 государств, а также Европейского Союза, собрались в Вашингтоне на первое заседание созданного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира". Израиль представляет министр иностранных дел Гидеон Саар. Прибыл на него и глава действующего в секторе Газы "правительства технократов" Али Шаат.

"Мы положили конец восьми войнам, пришла очередь девятой – и она оказалась самой тяжелой. Я думал, она будет самой легкой, но на войне никогда нельзя знать. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить лучшее будущее жителям Газы и всего ближневосточного региона", – заявил Трамп.

Президент призвал Иран заключить "серьезный договор" с США, предупредив, что иначе "произойдут плохие вещи". "Через десять дней станет ясно, можем ли мы двигаться дальше. Нельзя допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие", – сказал президент.

Он выразил надежду, что ХАМАС выполнит условия плана по урегулированию в Газе, и заявил о необходимости решения ливанской проблемы. По его словам, он стремится к гармонии на Ближнем Востоке.

Напомним, что первоначальная задача совета – реализация плана Трампа по сектору Газы. Однако американский лидер ставит перед ним более обширные задачи. В его состав вошли Катар и Турция, которых Израиль называет покровителями террористической группировки ХАМАС. Однако попытки еврейского государства заблокировать их участие успехом не увенчались.

Один из ключевых вопросов второго этапа реализации плана Трампа – разоружение ХАМАСа и отстранение его от власти. В СМИ появлялись публикации, согласно которым группировке будет позволено сохранить часть вооружений. Однако Трамп 15 февраля опубликовал пост: "ХАМАС должен разоружиться полностью".

