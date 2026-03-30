30 марта 2026
|
последняя новость: 16:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 марта 2026
|
30 марта 2026
|
последняя новость: 16:56
30 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Косово присоединится к международным силам в Газе

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 30 марта 2026 г., 16:02 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 16:04
Косово присоединится к международным силам в Газе
AP Photo/Darko Vojinovic

Правительство Косово приняло решение о направлении в сектор Газы воинского контингента, который войдет в состав создаваемых в рамках плана президента США Дональда Трампа Международных стабилизационных сил.

Косово вошло в состав Совета мира, созданного Трампом для реализации плана, предусматривающего реконструкцию сектора и разоружение ХАМАСа. Отметим, что мирная инициатива американского президента была утверждена Советом безопасности ООН 29 сентября 2025 года.

"Наша армия будет действовать в полном соответствии с Хартией ООН, гуманитарным правом и инструкциями Международных стабилизационных сил", – подчеркнул премьер-министр Косово Альбин Курти.

Отметим, что за полгода, прошедшие с принятия резолюции, международные силы не сформированы. Даже государства, согласившиеся в них участвовать, заявляют о неготовности вступать с противостояние с ХАМАСом для разоружения этой террористической группировки.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
