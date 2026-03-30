Косово присоединится к международным силам в Газе

Правительство Косово приняло решение о направлении в сектор Газы воинского контингента, который войдет в состав создаваемых в рамках плана президента США Дональда Трампа Международных стабилизационных сил.

Косово вошло в состав Совета мира, созданного Трампом для реализации плана, предусматривающего реконструкцию сектора и разоружение ХАМАСа. Отметим, что мирная инициатива американского президента была утверждена Советом безопасности ООН 29 сентября 2025 года.

"Наша армия будет действовать в полном соответствии с Хартией ООН, гуманитарным правом и инструкциями Международных стабилизационных сил", – подчеркнул премьер-министр Косово Альбин Курти.

Отметим, что за полгода, прошедшие с принятия резолюции, международные силы не сформированы. Даже государства, согласившиеся в них участвовать, заявляют о неготовности вступать с противостояние с ХАМАСом для разоружения этой террористической группировки.