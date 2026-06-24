Опрос "Кантар": партия Гади Айзенкота увеличивает разрыв с партией Нафтали Беннета

Телеканал "Кан-11" опубликовал 24 июня результаты опроса, проведенного институтом "Кантар".

По результатам опроса, если выборы состоялись сегодня, партия "Ликуд" получила бы 24 мандата (в опросе, проводившемся 4 июня, у нее было 23 мандата), оставаясь крупнейшей фракцией Кнессета. На втором месте – партия "Яшар" Гади Айзенкота, получившая 22 мандата (во время прошлого опроса 21) и значительно опередившая блок "Беяхад" во главе с Нафтали Беннетом, который получил бы 16 (17) мандатов.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом – 10, "Демократим" во главе с Яиром Голаном – 9, "Оцма Иегудит" во главе с Итамаром Бен-Гвиром – 9, ШАС во главе с Арье Дери – 8 (во время прошлого опроса 9), "Яадут а-Тора" – 7, блок ХАДАШ-ТААЛ – 6 (во время прошлого опроса 7), "Ционут Датит" во главе с Бецалелем Смотричем – 5 (во время прошлого опроса 4), РААМ – 4.

Партии нынешней коалиции набирают 53 мандата, партии оппозиции (учитывая мандаты арабских партий) – 67.

В опросе приняли участие 553 человека (мужчин и женщин старше 18 лет).