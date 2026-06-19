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Израиль

Опрос "Mаарива": партия Айзенкота сравнялась с "Ликудом", у союза Беннета и Лапида на мандат меньше

Яир Лапид
Нафтали Беннет
Опрос
Гади Айзенкот
время публикации: 19 июня 2026 г., 07:48 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 07:51
Опрос "Mаарива": партия Айзенкота сравнялась с "Ликудом", у союза Беннета и Лапида на мандат меньше
Flash90

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом и партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу набрали бы по 21 мандату.

Блок "Беяхад" Нафтали Беннета и Яира Лапида набирает 20 мандатов.

С начала операции "Рычание льва" в марте этого года "Ликуд" потерял 7 мандатов, а союз Беннета-Лапида – 11 мандатов, тогда как партия Айзенкота за эти месяцы набрала 9 мандатов.

Впервые после длительного периода еврейские оппозиционные партии набирают 61 мандат, достаточный для формирования новой коалиции без участников действующей коалиции и без арабских партий.

"Демократим" и НДИ получают по 10 мандатов, ШАС - 9, "Оцма Йегудит" - 8, "Яадут а-Тора" - 7, ХАДАШ-ТААЛ - 6, РААМ - 4, "Ционут датит" - 4. "Экономическая партия" Ярона Залихи (2,1%), БАЛАД (1,8%), "Кахоль Лаван" Бени Ганца (1,7%) и "Милуимники" Йоаза Генделя не преодолевают электоральный барьер.

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