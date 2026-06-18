Опрос "Мидгам" и iPanel: у сионистских партий оппозиции – 59 мандатов, у коалиции – 51

Телеканал "Кешет-12" опубликовал результаты еженедельного опроса общественного мнения, проведенного институтом "Мидгам" при участии iPanel.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет проходили сегодня, "Ликуд" Биньямина Нетаниягу получил бы 22 мандата, партия "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом – 21, блок "Бэяхад" Нафтали Беннета и Яира Лапида – 19, "Демократим" во главе с Яиром Голаном – 10, ШАС во главе с Арье Дери – 9, "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом – 9, "Оцма Иегудит" во главе с Итамаром Бен-Гвиром – 9, "Яадут а-Тора" – 7, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ во главе с Мансуром Аббасом – 5, "Ционут Датит" – 4.

Партии нынешней коалиции набирают 51 мандат, партии оппозиции (без учета мандатов арабских партий) – 59.

В ходе опроса было проверено, сколько мандатов могут получить партии Беннета и Айзенкота в случае объединения. Если новый блок возглавит Беннет, он получает 34 мандата, если во главе блока стоит Айзенкот, блок получает 38 мандатов.

На вопрос о том, кто больше подходит на должность главы правительства Айзенкот или Нетаниягу, 39% респондентов отдали предпочтение Айзенкоту, 35% – Нетаниягу.

При выборе между Нетаниягу и Беннетом 37% опрошенных выбрали Нетаниягу, 35% – Беннета.

При выборе между Нетаниягу и Либерманом 37% выбрали Нетаниягу и 24% – Либермана.