x
24 марта 2025
|
последняя новость: 23:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 марта 2025
|
24 марта 2025
|
последняя новость: 23:06
24 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Юваль Абраам написал об "исчезновении" одного из режиссеров фильма "Нет другой земли"

время публикации: 24 марта 2025 г., 21:54 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 23:01
Хамдан Баллаль и Юваль Абраам на церемонии "Оскар"
AP Photo/Chris Pizzello

Журналист Юваль Абраам в своем Х-блоге написал об "исчезновении" одного из режиссеров фильма "Нет другой земли" Хамдана Баллаля.

"Группа поселенцев ворвались в дом Хамдана Баллаля, который вместе со мной снимал удостоившийся "Оскра" фильм "Нет другой земли". Его били, нанося удары по голове и всему телу. Он был ранен и истекал кровью, солдаты вытащили его из вызванной им машины "скорой помощи" и задержали его. С тех пор он исчез, и неясно, получает ли он медицинскую помощь, и что с ним происходит", – написал он.

Документальная израильско-палестинская картина "Нет другой земли" была впервые показана на Берлинском кинофестивале, с которого началась ее триумфальное шествие по фестивалям и премиям. Фильм рассказывает о годами продолжающемся противостоянии палестинцев и израильской армии, которая объединяет израильтянина Абраама и палестинца Адру. По уже сложившейся традиции, авторы фильма, выйдя на сцену, призвали остановить геноцид в Газе, правда, на этот раз Абраам напомнил и про "бесчеловечный захват израильских заложников 7 октября", чего кинематографисты не сделали в своем фильме, хотя его действие заканчивается очередным витком противостояния между палестинцами и израильскими поселенцами на следующий день после черной субботы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 20 марта 2025

Мэр Майами-Бич чуть не закрыл кинотеатр из-за показа фильма "Нет другой земли"
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 07 марта 2025

Неделя в кино: фильм про Газу, за который пришлось извиняться ВВС
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 03 марта 2025

"Оскар-2025": статуэтки "Аноры", Латвии и фильма про израильскую оккупацию
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 03 марта 2025

Лауреаты "Оскара" 2025 года: триумф картины "Анора" и израильско-палестинская премия. Полный список