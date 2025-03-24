Юваль Абраам написал об "исчезновении" одного из режиссеров фильма "Нет другой земли"

Журналист Юваль Абраам в своем Х-блоге написал об "исчезновении" одного из режиссеров фильма "Нет другой земли" Хамдана Баллаля.

"Группа поселенцев ворвались в дом Хамдана Баллаля, который вместе со мной снимал удостоившийся "Оскра" фильм "Нет другой земли". Его били, нанося удары по голове и всему телу. Он был ранен и истекал кровью, солдаты вытащили его из вызванной им машины "скорой помощи" и задержали его. С тех пор он исчез, и неясно, получает ли он медицинскую помощь, и что с ним происходит", – написал он.

Документальная израильско-палестинская картина "Нет другой земли" была впервые показана на Берлинском кинофестивале, с которого началась ее триумфальное шествие по фестивалям и премиям. Фильм рассказывает о годами продолжающемся противостоянии палестинцев и израильской армии, которая объединяет израильтянина Абраама и палестинца Адру. По уже сложившейся традиции, авторы фильма, выйдя на сцену, призвали остановить геноцид в Газе, правда, на этот раз Абраам напомнил и про "бесчеловечный захват израильских заложников 7 октября", чего кинематографисты не сделали в своем фильме, хотя его действие заканчивается очередным витком противостояния между палестинцами и израильскими поселенцами на следующий день после черной субботы.