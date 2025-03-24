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Израиль

Теракт на перекрестке Тишби совершил израильский араб

Теракт
Террористы
время публикации: 24 марта 2025 г., 11:50 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 12:05
Теракт на перекрестке Тишби совершил израильский араб
Пресс-служба полиции Израиля

Теракт на перекрестке Тишби, недалеко от Йокнеама, совершил 25-летний житель арабского населенного пункта Маале-Ирон, обладатель израильского паспорта, сообщают СМИ.

Теракт на перекрестке Тишби. Фоторепортаж

Утром 24 марта на автобусной остановке на 66-й трассе в районе перекрестка Тишби, недалеко от Йокнеама, был совершен теракт. Погиб пожилой мужчина, молодой мужчина получил крайне тяжелые ранения. Террорист ликвидирован.

"Террорист, открывший огонь по мирным жителям, был немедленно нейтрализован прибывшими на место происшествия силами полиции", – заявляет пресс-служба полиции. По уточненным данным, террорист был ликвидирован бойцами пограничной полиции МАГАВ, которые направлялись на тренировку с применением огнестрельного оружия. Они заметили вооруженного винтовкой террориста, вступили с ним в боестолкновение и ликвидировали его.

По данным предварительного расследования, террорист въехал на автомобиле в группу израильтян, ожидающих автобуса на автобусной остановке. В числе пострадавших был военнослужащий. Затем террорист вышел из машины, ударил военнослужащего ножом, похитил его табельное оружие и из него начал обстреливать находившихся на остановке и проезжающих мимо людей.

По словам парамедика МАДА, пожилой мужчина получил критические огнестрельные ранения, находясь в автомобиле, обстрелянном террористом. Попытки реанимировать его оказались безуспешными.

Предварительно сообщалось: мужчина около 75 лет в критическом состоянии, мужчина примерно 20 лет в тяжелом и нестабильном состоянии. Молодой мужчина, получивший тяжелые ранения, направлен в больницу РАМБАМ в Хайфе. Позже было объявлено: пожилой мужчина умер от полученных ранений.

Израиль
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