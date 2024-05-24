Трое военнослужащих США пострадали в секторе Газы, состояние одного из них критическое
время публикации: 24 мая 2024 г., 01:08 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 01:08
Глава ВМС Центрального командования США (CENTCOM) вице-адмирал Брэд Купер сообщил агентству Reuters, что в четверг, 23 мая, в секторе Газы пострадали трое военнослужащих США, состояние одного солдат критическое.
Брэд Купер подчеркнул, что американские военнослужащие пострадали не в результате военных действий, а во время работ на морском пирсе, построенном для получения доставляемой в сектор Газы гуманитарной помощи.
Никаких других подробностей случившегося CENTCOM не сообщил.
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