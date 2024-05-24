Трое военнослужащих США пострадали в секторе Газы, состояние одного из них критическое

Глава ВМС Центрального командования США (CENTCOM) вице-адмирал Брэд Купер сообщил агентству Reuters, что в четверг, 23 мая, в секторе Газы пострадали трое военнослужащих США, состояние одного солдат критическое.

Брэд Купер подчеркнул, что американские военнослужащие пострадали не в результате военных действий, а во время работ на морском пирсе, построенном для получения доставляемой в сектор Газы гуманитарной помощи.

Никаких других подробностей случившегося CENTCOM не сообщил.