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Трое военнослужащих США пострадали в секторе Газы, состояние одного из них критическое

время публикации: 24 мая 2024 г., 01:08 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 01:08
Трое военнослужащих США пострадали в секторе Газы, состояние одного из них критическое
CENTCOM

Глава ВМС Центрального командования США (CENTCOM) вице-адмирал Брэд Купер сообщил агентству Reuters, что в четверг, 23 мая, в секторе Газы пострадали трое военнослужащих США, состояние одного солдат критическое.

Брэд Купер подчеркнул, что американские военнослужащие пострадали не в результате военных действий, а во время работ на морском пирсе, построенном для получения доставляемой в сектор Газы гуманитарной помощи.

Никаких других подробностей случившегося CENTCOM не сообщил.

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