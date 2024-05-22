Пентагон признал: ничего из помощи, поставленной по плавучему пирсу, не попало к палестинцам

Официальный представитель министерства обороны США генерал-майор Пэт Райдер сообщил, что палестинцы не получили абсолютно ничего из гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газы через построенный американскими военными плавучий пирс.

По его словам, с 17 мая на пирсе выгружено 569 тонн гуманитарной помощи, однако неясно, как обеспечить ее безопасную доставку нуждающимся. Райдер рассказал, что США, ООН и Израиль работают над созданием безопасных коридоров, по которым ее можно доставить.

Представитель Пентагона рассказал, что до недавнего времени грузы складировались прямо на берегу, однако 21 мая началась их транспортировка на расположенные в секторе склады.

Как сообщал телеканал CNN, несколько дней назад была предпринята попытка начать вывоз доставляемой помощи, но этому помешали местные жители, разграбившие ее. Факт мародерства признал и генерал-майор Райдер.

Напомним, что создание плавучего пирса обошлось примерно в 320 миллионов долларов. Предполагалось, что ежедневно по нему будет доставляться в сектор 500 тонн грузов.