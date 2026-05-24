На юге Ливана ликвидированы четыре боевика "Хизбаллы". Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала оперативное видео из Ливана, фиксирующее деятельность бойцов многодоменного подразделения "Рефаим". В субботу, 23 мая, военнослужащие заметили четверых боевиков "Хизбаллы", вошедших в один из объектов террористической инфраструктуры группировки на юге Ливана. Сразу после этого объект был атакован, находившиеся внутри террористы ликвидированы.

ЦАХАЛ также опубликовал кадры из района Айн-Атиль, на которых запечатлена ликвидация террориста, передвигавшегося на мотоцикле неподалеку от израильских сил.

Были также обнаружены и атакованы наблюдательные пункты, использовавшиеся "Хизбаллой" для слежки и координации действий против сил ЦАХАЛа.