x
09 июля 2026
|
последняя новость: 05:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 июля 2026
|
09 июля 2026
|
последняя новость: 05:02
09 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В США сторонник ИГ, планировавший нападения на евреев, приговорен к 15 годам тюрьмы

Судебные решения
США
Исламское государство
Антисемитизм
время публикации: 09 июля 2026 г., 05:02 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 05:10
В США сторонник ИГ, планировавший нападения на евреев, приговорен к 15 годам тюрьмы
Запись камеры наблюдения. Из материалов следствия

Суд в штате Мэриленд приговорил 22-летнего американца Майкла Сэма Тикея-младшего к 15 годам лишения свободы за попытку присоединиться к террористической организации "Исламское государство" и подготовку нападений на евреев.

По данным министерства юстиции США, Тикей-младший из Ганновера (штат Мэриленд), называвший себя "Абдалла, убийца исламофобов", ранее уже помещался на принудительное лечение после угроз обезглавить ученика и планов вылететь в Сомали.

Расследование ФБР установило, что он собирал информацию о еврейских организациях, отправил сотруднице под прикрытием свою фотографию в маске и с мачете, а также вел наблюдение за местным раввином, который впоследствии дал показания в суде.

Тикей признал вину. Во время содержания под стражей в его камере был найден самодельный нож.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook