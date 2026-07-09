Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 9 июля, температура немного повысится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 17-28 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 22-29, в Эйлате – 27-38, в Беэр-Шеве – 21-32, на побережье Мертвого моря – 25-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 19-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-35, на Голанских высотах – 18-34.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн 50-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В пятницу – температура без существенных изменений, переменная облачность. В субботу-среду температура немного повысится.