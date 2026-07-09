Теннис на колясках. Гай Сасон вышел в полуфинал Уимблдона

Израильский теннисист Гай Сасон (Теннис на колясках) вышел в полуфинал Уимблдона.

В первом матче он победил австралийца Джина Вудмена 7:6, 6:3.

В полуфинале Гай Сасон сыграе с лидером мирового рейтинга голландцем Нильсом Винком.

В полуфинале парного разряда Сасон и Винк сыграют с Ахметом Капланом (Турция) и Гонсало Энрике Ласарте (Аргентина).