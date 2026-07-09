Теннис на колясках. Гай Сасон вышел в полуфинал Уимблдона
время публикации: 09 июля 2026 г., 07:26 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 07:33
Израильский теннисист Гай Сасон (Теннис на колясках) вышел в полуфинал Уимблдона.
В первом матче он победил австралийца Джина Вудмена 7:6, 6:3.
В полуфинале Гай Сасон сыграе с лидером мирового рейтинга голландцем Нильсом Винком.
В полуфинале парного разряда Сасон и Винк сыграют с Ахметом Капланом (Турция) и Гонсало Энрике Ласарте (Аргентина).
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