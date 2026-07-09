CENTCOM: США нанесли новые удары по военным объектам Ирана, поражены около 90 целей

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что в ночь на 9 июля американские силы нанесли новый раунд ударов по Ирану, чтобы "еще больше снизить" способность Тегерана атаковать торговые суда и гражданских моряков в Ормузском проливе.

По заявлению CENTCOM, были поражены около 90 иранских военных целей вдоль побережья Ирана, включая системы ПВО, средства берегового наблюдения, места хранения ракет и беспилотников, военно-морские объекты и логистическую инфраструктуру.

В CENTCOM отметили, что новые удары последовали за операцией, проведенной ночью ранее. В ночь на 8 июля американские силы, по данным командования, поразили около 80 иранских военных целей, в том числе более 60 малых катеров "Корпуса стражей исламской революции".

В заявлении CENTCOM говорится, что эти удары стали ответом на нарушение Ираном режима прекращения огня и атаки на три торговых судна, проходившие через Ормузский пролив.

Американское командование заявило, что силы США остаются в готовности к дальнейшим операциям по приказу президента.

В ночь на 9 июля армия США нанесла новую серию ударов по целям в Иране. Американский источник сообщил Reuters, что ночная операция должна была быть масштабнее ударов предыдущей ночи. Удары были нанесены на фоне резкого обострения после атак Ирана на торговые суда в Ормузском проливе.

Иранские СМИ сообщали о взрывах и ударах в разных районах страны. Государственное телевидение Ирана сообщило об атаке на железнодорожный мост на северо-западе Исламской республики. Также сообщалось о взрывах на юге страны и работе систем ПВО.

Судя по имеющимся данным, ночью были атакованы цели в Бендер-Аббасе, Конараке, Сирике, Джаске, Ираншахре, Аккале, Чабахаре и на острове Абу-Муса в Персидском заливе. Иранская сторона заявляет о повреждениях инфраструктуры и гибели гражданских лиц. Сведения о последствиях ударов уточняются.

Ночью тревоги и предупреждения об атаках фиксировались в странах Персидского залива – в Кувейте и Бахрейне. В Катаре были распространены сообщения о "возвращении к нормальной жизни" после предварительных предупреждений.

Иранский "Корпус стражей исламской революции" утверждает, что атаковал две американские базы в Кувейте и еще две в Бахрейне.

Израиль, судя по имеющимся данным, пока не принимает участия в боевых действиях в Иране.

Источник в администрации США заявил CNN, что "прекращение огня с Ираном закончилось, по крайней мере временно".

Президент США Дональд Трамп, находившийся на борту Air Force One по пути в США, назвал удары "возмездием за прошлую ночь". По его словам, иранцы "отчаянно хотят сделки" и недавно связывались с ним, однако он "не знает, заслуживают ли они сделки". "Мы уже победили в военном отношении. Мы бьем по ним в 20 раз сильнее, чем они по нам", – сказал Трамп.

Американский президент также написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что удары по Ирану являются "местью за вчерашнюю бомбардировку судов Ираном", и предупредил: "Если это повторится – ситуация станет намного хуже". К публикации он прикрепил фотографию удара из Ирана, сделанную в июне 2025 года.

Накануне CENTCOM сообщал о поражении более 80 целей в районе Ормузского пролива и вокруг него, включая системы ПВО, сети командования и управления, береговые радары, средства запуска противокорабельных ракет и более 60 малых катеров КСИР.