ЦАХАЛ заявил об уничтожении складов оружия ХАМАСа в Газе. Видео
время публикации: 24 мая 2026 г., 09:41 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 09:46
ЦАХАЛ сообщил, что за последние дни уничтожил несколько складов оружия террористической организации ХАМАС в центральной части сектора Газы.
По данным армейской пресс-службы, были атакованы и уничтожены три склада, где находились противотанковые ракеты, стрелковое оружие, гранатометы RPG, бронежилеты и другое военное снаряжение.
20 мая был уничтожен еще один склад ХАМАСа со взрывными устройствами, гранатометами RPG, ручными гранатами и магазинами с боеприпасами.
После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии боеприпасов на объектах.