последняя новость: 10:35
Израиль

ЦАХАЛ заявил об уничтожении складов оружия ХАМАСа в Газе. Видео

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 24 мая 2026 г., 09:41 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 09:46
ЦАХАЛ заявил об уничтожении складов оружия ХАМАСа в Газе. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил, что за последние дни уничтожил несколько складов оружия террористической организации ХАМАС в центральной части сектора Газы.

По данным армейской пресс-службы, были атакованы и уничтожены три склада, где находились противотанковые ракеты, стрелковое оружие, гранатометы RPG, бронежилеты и другое военное снаряжение.

20 мая был уничтожен еще один склад ХАМАСа со взрывными устройствами, гранатометами RPG, ручными гранатами и магазинами с боеприпасами.

После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии боеприпасов на объектах.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
961-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии