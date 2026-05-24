24 мая 2026
Израиль

Умер бывший мэр Цфата Ишай Маймон

время публикации: 24 мая 2026 г., 05:17 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 05:17
Flash90/David Cohen

Мэрия Цфата сообщила о смерти бывшего мэра города Ишая Маймона, возглавлявшего муниципалитет в 2003-2008 годах. Ему было 68 лет.

Ишай Маймон вырос в Цфате. Его родители репатриировались в Израиль из Туниса в 1960 году и поселились в городе. В 16-летнем возрасте Маймон пережил теракт в Маалоте 15 мая 1974 года: он был среди школьников, захваченных террористами в здании школы, и выжил во время штурма. Свою общественную карьеру он начал как рядовой сотрудник муниципалитета Цфата, затем возглавлял рабочий комитет мэрии, был избран членом городского совета и занимал пост заместителя мэра при Моше Хании. В 2003 году Маймон, представлявший МАФДАЛ, был избран мэром Цфата, победив действующего главу города Одеда а-Меири. Он возглавлял муниципалитет до 2008 года, когда проиграл выборы Илану Шохату.

