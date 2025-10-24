Умерла полуторагодовалая девочка, забытая в запертой машине в Зихрон-Яакове

В хайфской больнице РАМБАМ скончалась полуторагодовалая Ницан Веред Росс: накануне малышку привезли из Зихрон-Яакова в критическом состоянии. Девочку забыли в автомобиле, и по оценкам медиков, в запертой машине она провела не менее четырех часов.

Как сообщает "Кан", когда парамедики "Маген Давид Адом" прибыли на место происшествия, ребенок уже не подавал признаков жизни. Девочка не дышала, у нее не было пульса, а ее тело было очень горячим.

Медики начали реанимировать младенца, параллельно начав охлаждение. Им удалось добиться восстановления сердцебиения, и девочку срочно доставили в отделение интенсивной терапии. К сожалению, спасти малышку не удалось.