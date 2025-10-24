x
24 октября 2025
|
последняя новость: 12:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 октября 2025
|
24 октября 2025
|
последняя новость: 12:40
24 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Умерла полуторагодовалая девочка, забытая в запертой машине в Зихрон-Яакове

Больницы
Мада
Хайфа
Погибшие
Дети
время публикации: 24 октября 2025 г., 11:13 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 11:18
Умерла полуторагодовалая девочка, забытая в запертой машине в Зихрон-Яакове
Chaim Goldberg/Flash90

В хайфской больнице РАМБАМ скончалась полуторагодовалая Ницан Веред Росс: накануне малышку привезли из Зихрон-Яакова в критическом состоянии. Девочку забыли в автомобиле, и по оценкам медиков, в запертой машине она провела не менее четырех часов.

Как сообщает "Кан", когда парамедики "Маген Давид Адом" прибыли на место происшествия, ребенок уже не подавал признаков жизни. Девочка не дышала, у нее не было пульса, а ее тело было очень горячим.

Медики начали реанимировать младенца, параллельно начав охлаждение. Им удалось добиться восстановления сердцебиения, и девочку срочно доставили в отделение интенсивной терапии. К сожалению, спасти малышку не удалось.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 октября 2025

В Зихрон-Яакове годовалая девочка была заперта в автомобиле, она в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 сентября 2025

Отец, забывший маленькую дочь в машине: "На какое-то время мы просто забыли о ней"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 сентября 2025

В больнице "Сорока" умер ребенок, забытый на три часа в автомобиле
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 сентября 2025

В Димоне в закрытом автомобиле забыли двухлетнюю девочку, она в критическом состоянии