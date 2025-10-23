В Зихрон-Яакове годовалая девочка была заперта в автомобиле, она в тяжелом состоянии

Днем 23 октября бригада скорой помощи была вызвана в Зихрон-Яаков для реанимации годовалой девочки, которая длительное время находилась в запертом автомобиле.

На момент прибытия парамедиков девочка была без сознания. Ее реанимировали и доставили в больницу РАМБАМ в Хайфе. Состояние пострадавшей остается тяжелым.

МАДА напоминает, что важно соблюдать ряд несложных правил, что поможет избежать трагедии:

– выходя из машины, убедитесь, что в ней не осталось пассажиров, и лишь после этого запирайте автомобиль

– обязательно запирайте припаркованный автомобиль, чтобы дети, играя, не проникли в машину без вашего ведома, очень важно убедиться, что багажник также надежно заперт

– если вы едете в машине с детьми, не пользуйтесь мобильным телефоном, даже установленным в "дибурите" – это отвлекает ваше внимание

– выработайте у себя привычку звонить своему супругу или супруге и сообщать, что вы высадили детей в детском саду или в школе

– сажая ребенка в машину, кладите рядом с ним на заднее сиденье важный для вас предмет: кошелек, мобильный телефон, компьютер, сумку (некоторые даже оставляют свою обувь)

– важно помнить: приоткрытое окно не спасет ребенка, оставленного в запертой машине. Даже с приоткрытым окном автомобиль прогревается до опасной для жизни температуры

– идя по улице или по автомобильной стоянке, обращайте внимание на припаркованные автомобили, особенно с детскими креслами: часто жизни забытых в машине детей удавалось спасти благодаря бдительности прохожих.