ЦАХАЛ продолжает атаковать объекты "Хизбаллы" на юге Ливана

В течение последнего часа Армия обороны Израиля нанесла удары по террористическим объектам "Хизбаллы" на юге Ливана, включая пусковые ракетные установки, используемые в военных целях здания и помещения, где хранилось оружие и боеприпасы.

ЦАХАЛ сообщает также сводку по ракетным обстрелам в 10:32-10:33: было зафиксировано около десяти запусков, пересекших границу с Ливаном, часть ракет была перехвачена. Пострадавших нет.