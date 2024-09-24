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Израиль

ЦАХАЛ продолжает атаковать объекты "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 24 сентября 2024 г., 11:59 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 12:05
ЦАХАЛ продолжает атаковать объекты "Хизбаллы" на юге Ливана
AP Photo/Hussein Malla

В течение последнего часа Армия обороны Израиля нанесла удары по террористическим объектам "Хизбаллы" на юге Ливана, включая пусковые ракетные установки, используемые в военных целях здания и помещения, где хранилось оружие и боеприпасы.

ЦАХАЛ сообщает также сводку по ракетным обстрелам в 10:32-10:33: было зафиксировано около десяти запусков, пересекших границу с Ливаном, часть ракет была перехвачена. Пострадавших нет.

Израиль
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