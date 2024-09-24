Большинство судей отозвали свои кандидатуры на пост главы Верховного суда

Все судьи Верховного суда, кроме Ицхака Амита и Йосефа Эльрона, отозвали свои кандидатуры на пост главы этой судебной структуры. Ноам Солберг остался кандидатом на пост исполняющего главы Верховного суда.

В течение ближайших полутора месяцев граждане смогут подавать свои возражения против оставшихся в силе кандидатур. Затем состоится голосование на комиссии по выбору судей. Ожидается, что будет избран судья Ицхак Амит.

При этом министр юстиции Ярив Левин уже заявил, что не намерен сотрудничать с главой Верховного суда, если им станет Амит.

На следующей неделе уходит на пенсию исполняющий обязанности главы Верховного суда Узи Фогельман. Впервые в истории государства высшая судебная инстанция страны останется без председателя, так как закон не предусматривает назначения исполняющего обязанности исполняющего обязанности.

Глава Верховного суда Эстер Хайют ушла на пенсию в октябре 2023 года.