Подросток на электровелосипеде попал под машину в Ашдоде, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение о ДТП на улийе Бней-Брит в Ашдоде, где автомобиль сбил подростка в возрасте примерно 17 лет, ехавшего на электровелосипеде.

Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму и другие повреждения, после оказания ему неотложной помощи медики повезли его в больницу "Асута" в Ашдоде.