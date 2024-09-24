x
24 сентября 2024
|
последняя новость: 19:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 сентября 2024
|
24 сентября 2024
|
последняя новость: 19:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Подросток на электровелосипеде попал под машину в Ашдоде, он в тяжелом состоянии

время публикации: 24 сентября 2024 г., 18:24 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 18:24
Подросток на электровелосипеде попал под машину в Ашдоде, он в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение о ДТП на улийе Бней-Брит в Ашдоде, где автомобиль сбил подростка в возрасте примерно 17 лет, ехавшего на электровелосипеде.

Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму и другие повреждения, после оказания ему неотложной помощи медики повезли его в больницу "Асута" в Ашдоде.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 сентября 2024

В Бат-Яме автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электровелосипеде
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 17 сентября 2024

Израильский стартап Rider Dome разрабатывает системы безопасности для мотоциклистов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 сентября 2024

Возле Ашдода 12-летний подросток насмерть разбился на электоровелосипеде