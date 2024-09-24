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Израиль

Нетаниягу: "Если ты хранишь ракеты в гостиной и в гараже – дома у тебя больше не будет"

время публикации: 24 сентября 2024 г., 18:21 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 18:30

Глава правительства Биньямин Нетаниягу посетил базу управления разведки генерального штаба (АМАН), побеседовав с командующим АМАН генерал-майором Шломи Биндером и командиром подразделения цифровой разведки 8200 бригадным генералом Йоси Сариэлем.

В ходе своего визита Нетаниягу получил отчет о ситуации в сфере безопасности и о борьбе с "Хизбаллой", он поблагодарил военнослужащих за неоценимый вклад в обеспечение безопасности страны и высоко оценил их работу. Глава правительства подчеркнул, что Израиль продолжит оказывать давление на "Хизбаллу".

Он также призвал ливанский народ избавиться от "Хизбаллы" и ее руководителя Хасана Насраллы, подчеркнув, что Израиль ведет войну не с ливанским народом, а с "Хизбаллой". Нетаниягу напомнил, что ливанцам, которые согласились хранить в своих домах оружие и боеприпасы "Хизбаллы", следует покинуть дома: "У того, кто держит ракеты в гостиной и гараже, больше не будет дома", – подчеркнул глава израильского правительства.

Израиль
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