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Израиль

Узнав, что сосед починил телефон у другого мастера, владелец мастерской потребовал компенсацию

время публикации: 24 сентября 2024 г., 13:01 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 13:09
Узнав, что сосед починил телефон у другого мастера, владелец мастерской потребовал компенсацию
AP Photo/Franklin Reyes

Владельцу магазина сотовых телефонов и мастерской по их починке из Тверии предъявлены обвинения в вымогательстве и угрозах: узнав, что его сосед отремонтировал свой телефон у другого мастера, он начал шантажировать соседа, требуя 30 тысяч шекелей в качестве "компенсации за ущерб".

Как сообщает пресс-служба полиции, в полицию Тверии поступила жалоба от жителя города, который стал жертвой шантажа: его сосед потребовал возместить ему "ущерб" за то, что потерпевший отдал свой мобильный телефон на ремонт не ему. Вначале он потребовал 30 тысяч шекелей, а через несколько дней, не получив денег, он заявил, что сумма выросла до 50 тысяч.

В период "ожидания компенсации" подозреваемый угрожал своему соседу: в частности, когда они вместе зашли в лифт, подозреваемый приставил нож к животу потерпевшего и пригрозил изнасиловать и убить его, затем он повторил те же угрозы в адрес жены потерпевшего, которая находилась с ними в лифте.

Полиция представила в мировой суд Тверии обвинительное заключение против 40-летнего владельца магазина телефонов. Полиция также просит продлить срок его содержания под стражей на время судебного разбирательства.

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