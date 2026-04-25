ЦАХАЛ: из Ливана в сторону Израиля были запущены две ракеты
время публикации: 25 апреля 2026 г., 16:26 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 16:26
После того, как в 16:05 в населенных пунктах Манара, Маргалиот и Мисгав-Ам прозвучала тревога, был зафиксирован пуск двух ракет со стороны Ливана в направлении территории Израиля.
Одна из ракет была успешно перехвачена, другая упала на открытой местности.
Пострадавших нет. Данный инцидент является грубым нарушением соглашения о прекращении огня со стороны террористической организации "Хизбалла", подчеркивает пресс-служба ЦАХАЛа.
