Израильский "единород" Cyera привлек $600 млн инвестиций при оценке в $12 млрд

Израильская стартап-компания Cyera, действующая в сфере кибербезопасности, завершила раунд мобилизации капитала, получив от инвесторов 600 млн долларов при оценке компании в 12 млрд долларов – в четыре раза больше по сравнению с предыдущим раундом полтора года назад.

Раунд возглавил фонд Evolution Equity Partners при участии Cyberstarts и Temasek, а также всех существующих инвесторов, в числе которых Sequoia, Accel, AT&T Ventures, Blackstone, Coatue и Spark Capital. С учетом нового привлечения совокупный капитал, собранный компанией с момента основания, превысил 2,3 млрд долларов.

Компания три года подряд утраивала размер годовой повторяющейся выручки (ARR). За последние 18 месяцев компания выросла до более чем 1500 сотрудников в 18 странах и завершила пять поглощений, последними из которых стали Ryft и Genie. Эти приобретения расширили возможности платформы Cyera по управлению и контролю за системами ИИ в масштабах предприятия.