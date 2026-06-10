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Культура

В Санкт-Петербурге умерла актриса Людмила Чурсина

Россия
Актеры
время публикации: 10 июня 2026 г., 18:26 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 18:26
В Санкт-Петербурге умерла актриса Людмила Чурсина
Wikipedia.org. Фото: Сергей Бобылев

Актриса, народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет. О ее смерти сообщила пресс-служба Театра Российской армии, в котором она работала с 1984 года.

"С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина… Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса", – говорится в в телеграм-канале пресс-службы.

РИА Новости со ссылкой на близких актрисы сообщает, что причиной ее смерти стало онкологическое заболевание, с которым она боролась "примерно год".

Людмила Чурсина сыграла десятки ролей в кино и театре. Среди ее наиболее известных работ – фильмы "Донская повесть", "Угрюм-река", "Виринея", "Журавушка", "Щит и меч", "Адъютант его превосходительства", "Демидовы", "Русь изначальная", "Интерны", "Любовь Яровая" и многие другие.

В 1968 году Чурсина была удостоена Государственной премии РСФСР за роли в фильмах "Угрюм-река", "Виринея" и "Журавушка". За роль в "Журавушке" она также получила награду международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

В 2014 году Чурсина поддержала аннексию Крыма, в 2022 – вторжение РФ в Украину.

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