ЦАХАЛ подтвердил: во время последнего раунда с Ираном ракета попала в авиабазу Рамат-Давид
время публикации: 10 июня 2026 г., 17:20 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 17:31
ЦАХАЛ подтвердил, что 8 июня, во время последнего военного противостояния с Ираном, обломок ракеты попал в один из ангаров на авиабазе ВВС Рамат-Давид. Строению причинен незначительный ущерб. Пострадавших в результате обстрела не было.
Днем ранее компания Soar опубликовала спутниковые снимки базы, сделанные после ракетных обстрелов Израиля из Ирана. При сравнении со снимками, сделанными 5 июня, 8 июня на кадрах видны изменения в районе одного из ангаров.
Сайт Ynet со ссылкой на свой источник в армии написал, что поврежденный ангар использовался для обслуживания техники.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 июня 2026