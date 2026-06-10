Столкновения "харедим" с полицией происходят в Тель-Авиве и Иерусалиме

В Тель-Авиве и Иерусалиме проходят акции протеста представителей ультраортодоксальной общины против задержания учащихся йешив, уклоняющихся от службы в армии. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией.

В Иерусалиме акции протеста "харедим" проходят возле "Русского подворья", на улице а-Невиим и на бульваре Хаим Бар-Лев. Демонстранты перекрывали дороги и блокировали движение транспорта, нападали на полицейских, бросали в них различные предметы и отказывались выполнять их распоряжения.

В Иерусалиме полиция, МАГАВ и спецподразделение ЯСАМ оттеснили протестующих с проезжей части. Были применены спецсредства для разгона демонстраций, включая светошумовые гранаты.

Полиция сообщила о задержании в столице трех демонстрантов.

В Тель-Авиве акция протеста проходит в районе комплекса "Абу-Кабир". Здесь также полиция применяет силу для разгона демонстрантов.