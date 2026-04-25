Задержан главный подозреваемый в убийстве Иману Биньямина Залики
время публикации: 25 апреля 2026 г., 13:44 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 14:13
Полиция объявила о задержании главного подозреваемого в убийстве 21-летнего Иману Биньямина Залики.
Задержанный – 15-летний подросток, который скрывался в квартире в центре страны. При появлении полиции он пытался сбежать, но был схвачен после погони.
На данный момент по делу задержаны уже семь подростков. Кроме того, полиция задержала родителей главного подозреваемого.