Задержан главный подозреваемый в убийстве Иману Биньямина Залики

Полиция объявила о задержании главного подозреваемого в убийстве 21-летнего Иману Биньямина Залики.

Задержанный – 15-летний подросток, который скрывался в квартире в центре страны. При появлении полиции он пытался сбежать, но был схвачен после погони.

На данный момент по делу задержаны уже семь подростков. Кроме того, полиция задержала родителей главного подозреваемого.