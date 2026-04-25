ЦАХАЛ и МАГАВ задержали группу подозреваемых в лагере Дженин

Около 13:00 пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад силы ЦАХАЛа, действующие в лагере Дженин в зоне ответственности территориальной бригады "Менаше", выявили в этом районе около 20 подозреваемых палестинцев.

Военнослужащие и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали большинство подозреваемых, которые были доставлены для допросами сотрудниками службы безопасности.

ЦАХАЛ и МАГАВ продолжают прочесывать местность в поисках остальных подозреваемых.