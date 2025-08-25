Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 25 августа, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Особенно жарко во внутренних, горных и южных районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 21-30 градусов, в Тель-Авиве – 27-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 28-40, в Беэр-Шеве – 24-33, на побережье Мертвого моря – 26-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 27-31, в Ариэле – 22-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-36, на Голанских высотах – 21-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 110-180 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

Во вторник-пятницу – без существенных изменений.