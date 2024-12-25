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Израиль

Боевые вертолеты ВВС ликвидировали боевиков ХАМАСа в районе города Газа

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 25 декабря 2024 г., 21:28 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 21:34
Боевые вертолеты ВВС ликвидировали боевиков ХАМАСа в районе города Газа
Chaim Goldberg/Flash90

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, боевые вертолеты ВВС атаковали террористов ХАМАСа в районе города Газа, для ликвидации боевиков использовалась разведывательная информация АМАНа, ШАБАКа и бригады 990 под командованием 99-й дивизии.

Террористы использовали гражданскую инфраструктуру для планирования и реализации нападений на израильских военнослужащих при помощи заминированных беспилотников.

Для минимизации риска поражения гражданского населения использовалось высокоточное оружие, постоянное воздушное наблюдение и дополнительная разведка.

В ЦАХАЛе вновь подчеркивают, что ХАМАС цинично использует гражданские объекты и мирное население в качестве живого щита.

Израиль
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