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Пресса

Washington Post: администрация Трампа заморозила финансирование палестинских служб безопасности

Финансы
США
Дональд Трамп
Палестинская администрация
время публикации: 19 февраля 2025 г., 17:00 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 17:14
Washington Post: администрация Трампа заморозила финансирование палестинских служб безопасности
Flash90. Фото: И.Римауи

В рамках глобальной заморозки и перепроверки иностранной помощи администрация президента США Дональда Трампа прекратила все финансирование палестинских служб безопасности. Об этом сообщает в среду, 19 февраля, американское издание The Washington Post.

Прекращение финансирования происходит в критический момент, когда палестинская администрация пытается сохранить свою власть в Иудее и Самарии и борется за право управлять сектором Газы после войны. Силы безопасности являются ключевым элементом способности палестинской администрации поддерживать правопорядок в обоих анклавах.

Во время предыдущего срока Трампа Вашингтон тоже прекращал прямую помощь палестинской администрации, однако он продолжал финансировать обучение и реформирование сил безопасности. Курсы для палестинских полицейских курировал офис координатора США по безопасности, созданный после второй палестинской интифады для реформирования палестинских спецслужб и сейчас управляемый консорциумом стран.

Представитель палестинских служб безопасности Ануар Раджаб заявил изданию, что США были крупным донором, финансировавшим целый ряд палестинских проектов. При этом израильский источник заявил TWP, что заморозка финансирования со стороны США не оказала серьезного влияния, поскольку другие страны обещали восполнить недостаток.

Однако палестинцы утверждают, что заморозка финансирования уже привела к сокращению некоторых тренировок и учений. Запланированная на этот месяц встреча с американскими представителями для оценки эффективности антитеррористической операции, которую палестинские службы безопасности проводили в Дженине, была отложена.

Вашингтон также финансировал строительство виртуального стрелкового тира, который был необходим палестинским службам безопасности в связи с наложенными Израилем ограничениями на ввоз патронов для тренировочных стрельб, и теперь Центральный тренировочный институт сил безопасности ПНА ищет других спонсоров.

Администрация бывшего президента Джо Байдена поддерживала возвращение палестинской администрации в сектор Газы, против чего выступают и Израиль, и ХАМАС. Возглавляемая Махмудом Аббасом палестинская администрация выплачивает зарплаты палестинским бюджетникам в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии, включая сотрудников служб безопасности.

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