ЦАХАЛ представил жителям Нахаль-Оз расследование о "трех волнах нападения" на кибуц 7 октября

Во вторник, 25 февраля, ЦАХАЛ представил жителям кибуца Нахаль-Оз результаты расследования событий 7 октября 2023 года, в ходе которых 15 жителей были убиты террористами, и еще десять похищены.

С жителями кибуца встречался полковник Ярон Сибон, отвечавший за расследование обстоятельств нападения ХАМАСа на Нахаль-Оз. Встреча проходила в рамат-ганском квартале Рамат-Эфаль, на нее были приглашены около 200 человек. Всех присутствующих попросили сдать мобильные телефоны перед тем, как они вошли в зал, в котором проходила встреча.

Присутствовавшие на мероприятии рассказали "Гаарец", что Ярон Сибон описал последовательность событий в "черную субботу" практически поминутно. Нападение на Нахаль-Оз началось в 6:00. В зверствах в кибуце участвовали около 150 террористов. Только в 13:15 первые бойцы подразделения "Маглан" и бригады "Гиваты" прибыли в кибуц, к ним присоединился генерал-майор запаса Ноам Тивон. Бой с террористами продолжался долгие часы, только поздно ночью удалось эвакуировать жителей, забаррикадировавшихся в своих домах.

В отчете ЦАХАЛа говорится, что было три основных волны нападения на кибуц. Первая волна нападения, во время которой был убит Илан Фиорентино, ответственный за безопасность кибуца, и член кибуца Шошана Барош, в дом которой ворвались террористы, продолжалась до 7:30. По словам Сибона, в этот момент отряд из 11 бойцов спецназа полиции, находившиеся в кибуце, вели бой с террористами и одержали верх. В ходе боя погиб сержант Яаков Шломо Краснински и еще четверо были ранены.

В отчете указывается, что бойцам 13-го батальона "Голани", прибывшим к позиции танков за пределами кибуца, удалось остановить нескольких террористов первой волны. Вторая волна нападения началась около 10:00, и третья – в 11:00.

Присутствовавшие на встрече в беседе с "Гаарец" отметили, что данные расследования свидетельствуют: если бы армия прибыла в Нахаль-Оз до 10 утра, удалось бы не допустить большинства смертей и похищений.

На встрече представителю ЦАХАЛа задавались вопросы о том, почему армия бездействовала в течение нескольких часов. Ярон Сибон ответил, что в тот момент армия придерживалась концепции "беспорядков возле забора безопасности", и закрывала глаза на все признаки того, что ХАМАС намеревается атаковать населенные пункты Западного Негева.

Ярон Сибон также рассказал о том, какие выводы были сделаны армией, и как изменилась тактика в отношении угроз из сектора Газы. В частности, было принято решение о создании форпостов, которые будут находиться между Газой и населенными пунктами.

В беседе с "Гаарец" жители кибуца отмечали, что они не узнали "ничего особо нового", многие данные о нападении были уже опубликованы. Однако отчет ЦАХАЛа "дает жителям кибуца, которые были заперты в своих "мамадах", более четкую картину происходившего.

"Гаарец" пишет, что жители кибуца по-прежнему требуют создания государственной комиссии по расследованию провалов армии и правительства, которые привели к трагедии 7 октября.