ХАМАС: "Арбель Иехуд жива и будет освобождена в следующую субботу"

Высокопоставленный источник в ХАМАСе сообщил катарскому телеканалу "Аль-Джазира": "Мы сообщили посредникам, что Арбель Иехуд жива и будет освобождена в следующую субботу".

Источник в "Исламском джихаде" сообщил катарскому телевидению, что "Арбель Иехуд удеживается "Бригадами "Аль-Кудс" (военное крыло "Исламского джихада").

Ранее из канцелярии премьер-министра сообщили: "Сегодня Израиль вернул четырёх военнослужащих, похищенных террористической организацией ХАМАС. Взамен Израиль освободит палестинских заключенных в соответствии с согласованным планом".

При этом уточняется, что, согласно договору, Израиль не позволит жителям сектора Газы перемещаться в северную часть сектора до тех пор, пока не будет обеспечено освобождение гражданки Израиля Арбель Иехуд, которую должны были освободить сегодня.

29-летняя Арбель Иехуд была похищена боевиками ХАМАСа из кибуца Нир-Оз, кроме израильского она обладает гражданством Германии. Арбель была похищена вместе со своим другом Ариэлем Кунио. Считалось, что ее брат, 35-летний Долев, сотрудник "Скорой помощи", также был похищен террористами, однако в июне 2024 года было установлено, что он погиб 7 октября.