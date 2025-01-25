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Израиль

Вертолеты ВВС ЦАХАЛа готовы к приему заложниц, возвращающихся в Израиль

Заложники
ХАМАС
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 января 2025 г., 10:35 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 10:42
Вертолеты ВВС ЦАХАЛа готовы к приему заложниц, возвращающихся в Израиль
Пресс-служба ЦАХАЛа

Вертолеты ВВС ЦАХАЛа готовы к процессу приема похищенных, возвращающихся в Израиль.Планируется, что заложницы вертолетами будут доставлены в больницу.

По приблизительным оценкам израильских источников, процесс возвращения заложниц займет около двух часов.

При этом еще накануне семьи девушек были предупреждены о том, что ХАМАС может в любой момент прибегнуть к методам психологического террора, поставив сделку под угрозу или затормозив процесс.

Израиль
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