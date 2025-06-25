Минздрав Ирана: в ходе конфликта с Израилем погибли 627 человек и 4870 были ранены
время публикации: 25 июня 2025 г., 19:24 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 19:30
Государственное информационное агентство Ирана (IRIB) опубликовало данные минздрава о жертвах и пострадавших в ходе 12-дневного конфликта с Израилем.
По данным министерства, с 13 по 25 июня в Иране погибли не менее 627 человек, еще 4870 получили ранения и травмы.
Агентство отмечает, что смерть 86% жертв была констатирована на месте.
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