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Ближний Восток

Минздрав Ирана: в ходе конфликта с Израилем погибли 627 человек и 4870 были ранены

Иран
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 25 июня 2025 г., 19:24 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 19:30
Минздрав Ирана: в ходе конфликта с Израилем погибли 627 человек и 4870 были ранены
AP Photo/Hadi Mizban

Государственное информационное агентство Ирана (IRIB) опубликовало данные минздрава о жертвах и пострадавших в ходе 12-дневного конфликта с Израилем.

По данным министерства, с 13 по 25 июня в Иране погибли не менее 627 человек, еще 4870 получили ранения и травмы.

Агентство отмечает, что смерть 86% жертв была констатирована на месте.

Ближний Восток
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