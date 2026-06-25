Гендиректор ЦИК: "Главная угроза - не фальсификация, а подрыв доверия к выборам"

Исполняющий обязанности гендиректора Центральной избирательной комиссии адвокат Дин Ливне на академической конференции в Университете имени Райхмана с уверенностью заявил, что сфальсифицировать выборы в Израиле невозможно. "Даже если бы я сам этого захотел, у меня бы не получилось", – заявил он.

По словам Ливне, главная опасность выборам кроется не в фальсификации результатов, а в подрыве доверия общества к избирательной системе. Он отметил, что комиссия обеспечивает один из самых высоких в мире уровней защиты голоса каждого гражданина, используя технологические и человеческие средства контроля на каждом этапе и наблюдателей на каждом участке. Чтобы подделать итоги выборов, по его словам, потребовался заговор с участием десятков тысяч человек.

Ливне также рассказал, что в рамках подготовки к выборам создана специальная группа для противодействия дезинформации и дипфейкам, а комиссия сотрудничает с Meta и TikTok для быстрого выявления и удаления вводящего в заблуждение контента. Кроме того, по его словам, ведомство готовится к различным чрезвычайным сценариям, включая войну и срабатывание сигналов тревоги в день выборов.