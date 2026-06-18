Трамп в интервью "Кан": "Весьма вероятно, что я поддержу Нетаниягу на выборах"
время публикации: 18 июня 2026 г., 18:01 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 18:10
Президент США Дональд Трамп заявил Натану Гутману, репортеру новостной службы "Кан", что он "весьма вероятно" поддержит премьер-министра Биньямина Нетаниягу на предстоящих выборах в Кнессет.
"Весьма вероятно, что я поддержу Нетаниягу на ближайших выборах, но еще нужно посмотреть, кто будет баллотироваться", – сказал он.
Трамп также отметил, что у него хорошие отношения с израильским премьером, однако "ему следует быть более рациональным", и выразил готовность с ним встретиться.
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