Трамп в интервью "Кан": "Весьма вероятно, что я поддержу Нетаниягу на выборах"

Президент США Дональд Трамп заявил Натану Гутману, репортеру новостной службы "Кан", что он "весьма вероятно" поддержит премьер-министра Биньямина Нетаниягу на предстоящих выборах в Кнессет.

"Весьма вероятно, что я поддержу Нетаниягу на ближайших выборах, но еще нужно посмотреть, кто будет баллотироваться", – сказал он.

Трамп также отметил, что у него хорошие отношения с израильским премьером, однако "ему следует быть более рациональным", и выразил готовность с ним встретиться.