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Израиль

В ДТП с мотоциклом на 65-й трассе погибли два человека

Мада
ДТП
время публикации: 25 июня 2026 г., 18:57 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 18:57
В ДТП с мотоциклом на 65-й трассе погибли два человека
Пресс-служба МАДА

На 65-й трассе, в районе развязки Голани, мотоциклист, с которым находился пассажир, не справился с управлением транспортным средством. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что оба мужчины (примерно 25 лет) получили тяжелые травмы.

Позднее парамедики сообщили, что реанимационные мероприятия не увенчались успехом и они были вынуждены констатировать смерть обоих мужчин.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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