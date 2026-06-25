В ДТП с мотоциклом на 65-й трассе погибли два человека

На 65-й трассе, в районе развязки Голани, мотоциклист, с которым находился пассажир, не справился с управлением транспортным средством. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что оба мужчины (примерно 25 лет) получили тяжелые травмы.

Позднее парамедики сообщили, что реанимационные мероприятия не увенчались успехом и они были вынуждены констатировать смерть обоих мужчин.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.