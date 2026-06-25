Второклассник травмировал свою учительницу, бросив ей в голову металлическую бутылку
время публикации: 25 июня 2026 г., 18:00 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 18:00
Учительница начальной школы в Петах-Тикве была доставлена в больницу после того, как второклассник бросил в нее металлическую бутылку и попал ей в голову. Об этом сообщила новостная служба медиакорпорации "Кан".
По информации "Кан", классная руководительница пыталась разнять драку между учениками, и один из мальчиков набросился на нее с кулаками. Когда учительница попыталась позвать на помощь, он попытался выхватить у нее телефон, а затем принялся металлической бутылкой бить по партам, переворачивать столы и угрожать другим детям в классе. Педагог пыталась защитить учеников, но в этот момент хулиган швырнул в нее бутылку и попал в голову.
После этого случая профсоюз учителей сообщил, что занятия в школе начнутся в 10:00.
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