x
04 мая 2026
|
последняя новость: 07:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 мая 2026
|
04 мая 2026
|
последняя новость: 07:37
04 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Отчет Кнессета: резко выросло число уголовных дел против подростков

Кнессет
Криминал
время публикации: 04 мая 2026 г., 06:36 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 06:38
Отчет Кнессета: резко выросло число уголовных дел против подростков
Пресс-служба полиции Израиля

По данным исследовательского центра Кнессета, в прошлом учебном году резко выросло число открытых уголовных дел против подростков.

В 2024/25 учебном году дела были открыты в отношении 6821 подростка старшего школьного возраста – до 19 лет, что примерно на 26% больше, чем годом ранее, когда таких дел было 5409.

Это стало переломом после четырех лет подряд, в течение которых показатель снижался.

Около 36% правонарушений, в которых подозреваются подростки, связаны с нарушением общественного порядка, около 22% – с имущественными преступлениями, 18% – с насильственными преступлениями, говорится в отчете исследовательского центра Кнессета.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook