Отчет Кнессета: резко выросло число уголовных дел против подростков

По данным исследовательского центра Кнессета, в прошлом учебном году резко выросло число открытых уголовных дел против подростков.

В 2024/25 учебном году дела были открыты в отношении 6821 подростка старшего школьного возраста – до 19 лет, что примерно на 26% больше, чем годом ранее, когда таких дел было 5409.

Это стало переломом после четырех лет подряд, в течение которых показатель снижался.

Около 36% правонарушений, в которых подозреваются подростки, связаны с нарушением общественного порядка, около 22% – с имущественными преступлениями, 18% – с насильственными преступлениями, говорится в отчете исследовательского центра Кнессета.