В Лоде 12-летний подросток задержан по подозрению в нападении на сверстника

Полиция Центрального округа задержала 12-летнего жителя Лода, подозреваемого в нападении на 13-летнего подростка. В ходе конфликта между несовершеннолетними подозреваемый бросил камень в другого подростка, тот получил легкие ранения.

Полицейские, прибывшие по вызову в течение нескольких минут, оперативно установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в отделение для дальнейшего расследования.

В полиции отмечают, что в центральном округе действует широкая программа по борьбе с подростковой преступностью, включающая профилактику насилия, противодействие наркотикам и буллингу, а также просветительскую работу в школах.