В арабском квартале Рамле убита 19-летняя девушка, подозреваемый объявлен в розыск
время публикации: 25 июня 2026 г., 07:10 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 07:38
В Рамле в квартале Джуариш была застрелена 19-летняя местная жительница. На месте работают крупные силы полиции и бойцы пограничной полиции МАГАВ, идет сбор улик.
Полиция преследует подозреваемого в совершении убийства.
С начала года в арабском секторе были убиты 136 человек.
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