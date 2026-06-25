В арабском квартале Рамле убита 19-летняя девушка, подозреваемый объявлен в розыск

В Рамле в квартале Джуариш была застрелена 19-летняя местная жительница. На месте работают крупные силы полиции и бойцы пограничной полиции МАГАВ, идет сбор улик.

Полиция преследует подозреваемого в совершении убийства.

С начала года в арабском секторе были убиты 136 человек.