30-летняя Ранин Алабид убита в Рамле, в убийстве подозревается ее муж

В понедельник утром в Рамле произошел очередной случай фемицида: 30-летняя Ранин Алабид была убита, еще три женщины получили ранения. Подозреваемый, муж Ранин, был задержан полицией.

По сообщению новостной службы "Кешет", в понедельник утром подозреваемый открыл огонь из огнестрельного оружия по автомобилю, в котором находилась его жена. Женщина получила смертельные ранения, в критическом состоянии ее эвакуировали в больницу, где врачи вскоре были вынуждены констатировать ее смерть.

В то же время поступило сообщение о еще двух пострадавших женщинах, которые находились в доме в нескольких сотнях метров от места убийства: женщина в возрасте примерно 50 лет получила тяжелые огнестрельные ранения, женщина в возрасте около 30 лет находилась в состоянии средней степени тяжести, она также получила проникающие огнестрельные ранения.

Четвертая пострадавшая получила осколочное ранение в результате стрельбы, она пришла в полицейский участок, откуда была доставлена в больницу. Предполагается, что все эти случаи взаимосвязаны.

Вскоре полиция сообщила о задержании подозреваемого, мужа Ранин Алабид. Расследование продолжается.