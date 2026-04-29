29 апреля 2026
последняя новость: 11:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Убийство и самоубийство в Рамле. Полиция проводит расследование

Мада
Полиция
Расследование
Криминал
время публикации: 29 апреля 2026 г., 10:17 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 11:01
Покушение на убийство и самоубийство в Рамле. Полиция проводит расследование
Пресс-служба МАДА

Утром 29 апреля в Рамле был совершен наезд на женщину примерно 60 лет, которая получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Позже врачи констатировали ее смерть.

По версии следствия, наезд был преднамеренным.

Был начат поиск подозреваемого, бывшего супруга (или сожителя) жертвы.

Вскоре служба "Маген Давид Адом" сообщила, что найдено тело мужчины 60-70 лет, упавшего с высоты девятого этажа. Судя по имеющимся данным, погиб подозреваемый в нападении на женщину, которого разыскивала полиция.

Информация уточняется.

